Роман Павлюченко: «Спартаку» самое главное не пропустить гол Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от ответного матча заключительного квалификационного раунда Лиги Европы между «Спартаком» и «Брагой».

Первая встреча завершилась со счетом 0:1.

– Самое главное не пропустить гол, это же «Спартак», который может уже на пятой минуте пропустить, а потом всю игру пытаться вскрыть оборону соперника. Но я думаю, что «Брага» не пойдет вперед, они начнут от обороны, они будут играть по счету. Они сядут в оборону и будут лишь пытаться играть в контратаку. Мне кажется у португальцев в подсознании будет мысль не пропустить, и это их погубит.

Думаю, когда «Спартак» забьет они будут продолжать играть на контрвыпадах, тянуть до пенальти. «Спартак» должен забивать минимум два мяча и доводить дело до конца. Поэтому я поставлю на счет 2:0, – приводит слова Павлюченко Sport24.

Матч «Спартак» – «Брага» пройдет 29 августа в Москве. Начало – в 20.15.