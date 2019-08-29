Левандовски продлил контракт с «Баварией» до 2023 года «Бавария» объявила о продлении контракта с польским нападающим Робертом Левандовски.

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Новое соглашение будет действовать до 2023 года.

Футболист выступает за мюнхенцев с 2014 года. Он с 197 голами – третий бомбардир в истории клуба. Больше только у Герда Мюллера (508) и Карл-Хайнца Румменигге (217).