Душан Тадич: Было бы здорово получить в соперники «Црвену Звезду» Нападающий «Аякса» Душан Тадич поделился ожиданиями от предстоящей жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов, которая пройдет сегодня в Монако.

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- Мне бы хотелось, чтобы мы сыграли с сильными командами. Было бы здорово получить в соперники «Црвену Звезду». У нее замечательные болельщики, как у нас. В любом случае, кого бы мы не получили, групповой этап не будет простым, - цитирует Тадича официальный сайт УЕФА.

Напомним, что «Аякс» перед началом жеребьевки попал во вторую корзину вместе с «Реалом», «Атлетико», «Боруссией» Д, «Наполи», «Шахтером», «Тоттенхэмом» и «Бенфикой». «Црвена Звезда» находится в четвертой корзине.