Юрген Клопп: Мне кажется, это самая сильная вторая корзина в истории Лиги чемпионов Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящей жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов, которая пройдет сегодня в Монако.

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- Мне кажется, это самая сильная вторая корзина в истории. Все эти команды должны быть в первой корзине, но там не хватает места. Третья корзина также очень сильна, а из четвертой можно получить «Лейпциг». Состав групп будет невероятным, - цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

Напомним, что во вторую корзину попали «Реал», «Атлетико», «Боруссия» Д, «Наполи», «Шахтер», «Тоттенхэм», «Аякс», «Бенфика». «Ливерпуль» перед началом жеребьевки был отправлен в первую корзину вместе с «Челси», «Барселоной», «Баварией», «Ювентусом», «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Зенитом».