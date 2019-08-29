Владан Милоевич: Главное, что «Црвена Звезда» среди лучших команд Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич поделился ожиданиями от предстоящей жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов, которая пройдет сегодня в Монако.

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- Мы в любом случае не будем фаворитами, но это не важно. Главное, что мы среди лучших команд, и с этого момента можем наслаждаться турниром. Мы никого не боимся, и я уверен, что мы станем крепким орешком для любого соперника, - цитирует Милоевича официальный сайт УЕФА.

Напомним, что «Црвена Звезда» перед началом жеребьевки попала во четвертую корзину вместе с «Локомотивом», «Генком», «Галатасараем», «Лейпцигом», «Славией», «Аталантой» и «Лиллем».