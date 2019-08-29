Кантона получил приз за вклад в футбол

В Монако проходит церемония, на которой подводят итоги минувшего еврокубкового сезона.
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона получил почетную награду от президента УЕФА Александера Чеферина.
– Я по-прежнему люблю футбол, – сказал француз.
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