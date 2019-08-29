Кантона получил приз за вклад в футбол В Монако проходит церемония, на которой подводят итоги минувшего еврокубкового сезона.

Новости СМИ2 В Монако проходит церемония, на которой подводят итоги минувшего еврокубкового сезона. Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона получил почетную награду от президента УЕФА Александера Чеферина. – Я по-прежнему люблю футбол, – сказал француз.