Ван Дейк - лучший защитник Лиги чемпионов сезона-2018/19 - Советский спорт
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29 августа 2019 19:41Футбол

Ван Дейк - лучший защитник Лиги чемпионов сезона-2018/19

В четверг, 29 августа, в Монако проходят жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов и вручение личных наград лучшим футболистам прошлого розыгрыша турнира.

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком обороны прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.

Напомним, что в число номинантов также вошли Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль») и Маттейс де Лихт («Аякс»).

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