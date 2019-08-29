Ван Дейк - лучший защитник Лиги чемпионов сезона-2018/19

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком обороны прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.
Напомним, что в число номинантов также вошли Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль») и Маттейс де Лихт («Аякс»).
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