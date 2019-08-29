Френки де Йонг - лучший полузащитник Лиги чемпионов сезона-2018/19 В четверг, 29 августа, в Монако проходят жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов и вручение личных наград лучшим футболистам прошлого розыгрыша турнира.

Загрузка... Хавбек «Аякса»/«Барселоны» Френки де Йонг признан лучшим полузащитником прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. Напомним, что в число номинантов также вошли Кристиан Эриксен («Тоттенхэм») и Джордан Хендерсон («Ливерпуль») ✨ 2018/19 #UCL Midfielder of the Season ✨



🏅 𝐃𝐄 𝐉𝐎𝐍𝐆#UEFAawards | #UCLdraw pic.twitter.com/DS7iOlyDNN — #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 29, 2019