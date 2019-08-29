Месси - лучший нападающий Лиги чемпионов сезона-2018/19 В четверг, 29 августа, в Монако проходят жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов и вручение личных наград лучшим футболистам прошлого розыгрыша турнира.

Новости СМИ2 Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим форвардом прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. Напомним, что в число номинантов также вошли Садьо Мане («Ливерпуль») и Криштиану Роналду («Ювентус»). ✨ 2018/19 #UCL Forward of the Season ✨



🏅 𝐌𝐄𝐒𝐒𝐈#UEFAawards | #UCLdraw pic.twitter.com/OspQ4gXQwR — #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 29, 2019