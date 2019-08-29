Месси - лучший нападающий Лиги чемпионов сезона-2018/19 - Советский спорт
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29 августа 2019 19:52Футбол

Месси - лучший нападающий Лиги чемпионов сезона-2018/19

В четверг, 29 августа, в Монако проходят жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов и вручение личных наград лучшим футболистам прошлого розыгрыша турнира.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим форвардом прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.

Напомним, что в число номинантов также вошли Садьо Мане («Ливерпуль») и Криштиану Роналду («Ювентус»).

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