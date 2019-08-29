«Зенит» сыграет с «Бенфикой», «Лионом» и «Лейпцигом» - Советский спорт
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29 августа 2019 19:55ФутболКоноплев Александр

«Зенит» сыграет с «Бенфикой», «Лионом» и «Лейпцигом»

Определились соперники «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов.

Петербуржцы с сыграют с португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и немецким «Лейпцигом».

С «Бенфикой» петербуржцы встречались шесть раз. Обе команды одержали по три победы. Общий счет: 7-7.

С «Лионом» «Зенит» играл дважды – обе встречи остались за российским клубом (3:1, 2:0).

Хуже всего «Зенит» встречался с «Лейпцигом» – одна ничья и одно поражение.

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