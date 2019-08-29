Ван Дейк - лучший игрок Лиги чемпионов сезона-2018/19 В четверг, 29 августа, в Монако прошли жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов и вручение личных наград лучшим футболистам прошлого розыгрыша турнира.

Новости СМИ2 Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. Напомним, что в число номинантов также вошли форвард Криштиану Роналду («Ювентус») и нападающий Лионель Месси («Барселона»). ✨ 2018/19 UEFA Men's Player of the Year ✨



🏆 𝐕𝐀𝐍 𝐃𝐈𝐉𝐊#UEFAawards | #UCLdraw pic.twitter.com/B6PurZkmK7 — #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 29, 2019