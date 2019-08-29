«Карабах» обыграл «Линфилд» и вышел в групповой этап Лиги Европы Футболисты «Карабаха» на своем поле переиграли «Линфилд» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы со счетом 2:1.

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В составе азербайджанской команды голами отметились Хайме Ромеро (6-я минута) и Абделла Зубир (88). У североирландского клуба точным ударом отличился Шейн Лейвери (90+3).

Напомним, что первая встреча, которая состоялась в Белфасте, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Линфилда». Таким образом, «Карабах» по сумме двух встреч вышел в групповой этап Лиги Европы.