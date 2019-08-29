«Локомотив» отказался арендовать «Лужники» для проведения матчей в Лиге чемпионов По имеющейся информации, «Локомотив» отказался арендовать «Лужники» для проведения матчей группового этапа Лиги чемпионов.

Новости СМИ2 Напомним, что в четверг прошла жеребьевка группового турнира. «Локомотив» попал в группу D вместе с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».