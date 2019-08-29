«Спартак» проигрывает «Браге» после первого тайма В четверг в Москве на стадионе «Открытие «Арена» проходит ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Спартаком» и «Брагой».

Новости СМИ2 После первого тайма красно-белые уступаю со счетом 0:2. Дублем отличился полузащитник португальского клуба Рикарду Орта. Отметим, что из-за травм первый тайм не смогли доиграть защитник «Браги» Витор Тормена и нападающий португальцев Уилсон Эдуарду. «Советский спорт» ведет прямую текстовую трансляцию этой игры. В первой игре, которая прошла в Португалии, победу праздновали португальцы со счетом 1:0.