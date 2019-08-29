Сергей Семак: «Лейпциг»... Даже Клопп не хотел с ними встречаться Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

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— С «Бенфикой» мы достаточно часто встречались, с «Лионом» — пореже, а «Лейпциг»... Даже Клопп не хотел с ними встречаться! Крепка команда. А группа — очень серьезная, — приводит слова специалиста пресс-служба «Зенита».

Напомним, что по результатам жеребьевки, которая прошла в четверг, 29 августа, в Монако, «Зенит» сыграет в одной группе с «Бенфикой», «Лионом» и «Лейпцигом».