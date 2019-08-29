Защитник «Зенита» Дуглас Сантос: Хорошая вышла группа, правда? Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

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— Хорошая вышла группа, правда? Теперь хочется, чтобы и турнир для нас получился отличным, — приводит слова защитника пресс-служба «Зенита».

Напомним, что по результатам жеребьевки, которая прошла в четверг, 29 августа, в Монако, «Зенит» сыграет в одной группе с «Бенфикой», «Лионом» и «Лейпцигом».