Соломон Кверквелия: Нужно будет обыгрывать «Ювентус», а потом взять футболку у Роналду Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

— Почему-то такой группы не ожидал точно. Что ж, будет интересно! Против «Атлетико» мы не так давно играли, «Юве» - это вообще топ. Нужно будет обыгрывать итальянцев, а потом взять футболку у Роналду! А если серьезно, уверен, что «Локомотив» может все, — приводит слова Кверквелию официальный сайт УЕФА.

Напомним, что по результатам жеребьевки, которая прошла в четверг, 29 августа, в Монако, «Зенит» сыграет в одной группе с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером».