«Спартак» проиграл «Браге» и вылетел из Лиги Европы

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В составе португальской команды дублем отметился полузащитник Рикарду Орта. У московского клуба отличился Зелимхан Бакаев (89).

Отметим, что из-за травм первый тайм не смогли доиграть защитник «Браги» Витор Тормена и нападающий португальцев Уилсон Эдуарду.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи.

В первой игре, которая прошла в Португалии, победу также праздновали футболисты «Браги» (1:0). Таким образом, в групповой этап Лиги Европы прошла португальская команда, а «Спартак» покидает розыгрыш европейского турнира.

Лига Европы

Раунд плей-офф

Ответный матч

«Спартак» - «Брага» - 1:2 (0:2).

Голы: 0:1 – Р.Орта (42), 0:2 – Р.Орта (45+3), 1:2 - Бакаев (89).

«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Ещенко, Айртон, Зобнин (Умяров, 75), Шюррле, Бакаев, Гулиев, Мирзов (Бакаев, 46), Понсе (Ананидзе, 62).

«Брага»: Матеус, Бруно Виана, Секейра, Тормена (Лукас, 39), Эшгайю, Андре Орта, Пальинья, Рикарду Орта, Новайш (Франсержио, 75), Эдуарду (Галено, 24), Паулинью.

Предупреждения: Пальинья (16), Рикарду Орта (33), Эшгайю (46), Жиго (68).

Первый матч: 0:1.