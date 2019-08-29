Вирджил ван Дейк: Любая команда мечтает обыграть «Ливерпуль» Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

- В целом в Лиге чемпионов случится может всякое. Ну и, конечно, любая команда мечтает нас обыграть. Мы должны быть готовы биться в каждом матче, - приводит слова защитника пресс-служба УЕФА.

Напомним, что по результатам жеребьевки, которая прошла в четверг, 29 августа, в Монако, «Ливерпуль» сыграет в одной группе с «Наполи», «Зальцбургом» и «Генком».