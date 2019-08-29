Олег Кононов – о вылете «Спартака» из Лиги Европы: Это удар для нас, мы все переживаем Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение «Браге» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.

- Владели преимуществом, не забили свои моменты, у соперника два подхода - два гола. Это футбол, на высоком уровне такие моменты не прощают. В перерыве настраивались на борьбу, но, к сожалению, мяч не шел в ворота.

Это удар для нас, мы все переживаем, но теперь наши мысли все о чемпионате России, - сказал Кононов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» по сумме двух матчей проиграл «Браге» (0:1, 1:2) и вылетел из розыгрыша Лиги Европы.