Евгений Ловчев: Больше всего меня возмутило безволие игроков «Спартака»

- Больше всего меня возмутило безволие, с которым игроки «Спартака» провели второй тайм. И забитый в концовке гол этого впечатления не изменил. Они не показали болельщикам, что играют за них и для них. Сегодня я увидел полное безразличие футболистов к своим болельщикам. Их освистывали, а они даже не старались переломить матч.
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