Евгений Ловчев: Больше всего меня возмутило безволие игроков «Спартака» Обозреватель «Советского спорта» - о матче - «Спартак» - «Брага».

- Больше всего меня возмутило безволие, с которым игроки «Спартака» провели второй тайм. И забитый в концовке гол этого впечатления не изменил. Они не показали болельщикам, что играют за них и для них. Сегодня я увидел полное безразличие футболистов к своим болельщикам. Их освистывали, а они даже не старались переломить матч.