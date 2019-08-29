Андрей Червиченко: Почему Кононова держат — непонятно, игры нет совсем Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал вылет красно-белых из Лиги Европы.

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— Сейчас «Спартак» — очень сырая команда. На сборах была одна команда, а сейчас совсем другая. Покупки громкие, цифры астрономические, но если брать по цене и качеству, то сплошная трагедия.

Почему Кононова держат — непонятно, игры нет совсем. Из четырнадцати очков в РПЛ очков шесть — честные, остальное все детские подарки. Играют, как попадет, отскок, судья поставил левый пенальти… Но наступают такие игры, как с «Брагой», и в четырех таймах — один гол, — приводит слова Червиченко Sport24.ru.

Напомним, что «Спартак» по сумме двух матчей проиграл «Браге» (0:1, 1:2) и вылетел из розыгрыша Лиги Европы.