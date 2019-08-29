Сергей Юран: У «Спартака» нет атаки, нет средней линии, играющей в атакующий футбол Бывший форвард «Спартака» Сергей Юран прокомментировал вылет красно-белых из Лиги Европы.

— К Лиге Европы нужно готовиться. Ларссона и Тиля не было, но если бы были, «Браге» было бы проблематичнее пройти дальше, при всем уважении к остальным футболистам. «Брага» теряет двух ведущих футболистов в начале первого тайма — они слабее не становятся. Вот это показатель. Нужно готовиться и ставить какие-то задачи. У «Спартака» нет атаки, нет средней линии, которая бы играла в атакующий футбол, — приводит слова Юрана Sport24.ru.

Напомним, что «Спартак» по сумме двух матчей проиграл «Браге» (0:1, 1:2) и вылетел из розыгрыша Лиги Европы.