Эсекель Понсе – о вылете «Спартака» из Лиги Европы: Этот результат - большая боль для всех нас Нападающий «Спартака» Эсекель Понсе прокомментировал вылет красно-белых из Лиги Европы.

— Этот результат - большая боль для всех нас. Мы хотели сыграть в Лиге Европы, но не смогли выполнить поставленную задачу. У нас в первом тайме были хорошие моменты, но мы не смогли их реализовать, — приводит слова Понсе «РИА Новости».

Напомним, что «Спартак» по сумме двух матчей проиграл «Браге» (0:1, 1:2) и вылетел из розыгрыша Лиги Европы.