Эмануэль Маммана: Думаю, «Лион» — сильнейшая команда нашей группы

- Думаю, «Лион» — сильнейшая команда нашей группы. Провел там отличный год, осталось много воспоминаний. Знаю некоторых игроков, которые до сих пор там выступают, и это должно помочь мне в подготовке к матчам. Расскажу Сергею Богдановичу об их сильных сторонах, - приводит слова защитника пресс-служба «Зенита».
Напомним, что по результатам жеребьевки, которая прошла в четверг, 29 августа, в Монако, «Зенит» сыграет в одной группе с «Бенфикой», «Лионом» и «Лейпцигом».
Добавим, что первый матч группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» провеет на выезде 17 сентября. Соперником команды из Санкт-Петербурга станет французский «Лион».
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