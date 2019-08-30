Определились все участники группового этапа Лиги Европы - Советский спорт
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30 августа 2019 00:57Футбол

Определились все участники группового этапа Лиги Европы

В четверг завершились последние матчи квалификации Лиги Европы.

Полный состав участников:

«Севилья» (Испания), «Арсенал» (Англия), «Порту» (Португалия), «Рома» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Динамо» (Украина), «Бешикташ» (Турция), «Базель» (Швейцария), «Спортинг» (Португалия), ЦСКА (Россия), «Вольфсбург» (Германия), «Лацио» (Италия), ПСВ (Нидерланды), «Краснодар» (Россия), «Копенгаген» (Дания), «Селтик» (Шотландия), «Брага» (Португалия), «Гент» (Бельгия), «Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Астана» (Казахстан), «Лудогорец» (Болгария), АПОЕЛ (Кипр), «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне, Германия), «Сент-Этьен» (Франция), «Карабах» (Азербайджан), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Хетафе» (Испания), «Мальме» (Швеция), «Партизан» (Сербия), «Стандард» (Бельгия), «Ренн» (Франция), «Русенборг» (Норвегия), «Истанбул Башакшехир» (Турция), «АЗ Алкмар» (Нидерланды), «Трабзонспор» (Турция), «Александрия» (Украина), «Дюделанж» (Люксембург), «Вольфсберг» (Австрия), ЛАСК (Австрия), «Лугано» (Швейцария), «Слован» (Словакия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Гимарайнш» (Португалия), ЧФР (Румыния), «Ференцварош» (Венгрия), «Эспаньол» (Испания), «Вулверхэмптон» (Англия).

Добавим, что жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в пятницу, 30 августа. 48 клубов будут распределены по четырем корзинам согласно рейтингу УЕФА. В каждой из 12 групп окажется по одному представителю каждой корзины.

Отметим, что во время жеребьевки будет награжден лучший игрок Лиги Европы-2018/19. В список претендентов вошли Оливье Жиру, Эден Азар и Лука Йович.

Первый тур группового этапа Лиги Европы состоится 19 сентября.

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