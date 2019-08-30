Марко Ройс: Задача «Боруссии» - выход в плей-офф Лиги чемпионов Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

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- Сегодня за завтраком обсуждали с несколькими ребятами из командами и сошлись во мнении, что хотели бы попасть на «Барселону». Вот, так и получилось.

Мы верим в себя, и наша задача - выход в плей-офф, - приводит слова Ройса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что по результатам жеребьевки, которая прошла в четверг, 29 августа, в Монако, «Боруссия» сыграет в одной группе с «Барселоной», «Интером» и пражской «Славией».

Первый матч группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» проведет дома 17 сентября. Соперником немецкой команды станет «Барселона».