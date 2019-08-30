Андрей Тихонов: В «Браге» уровень мастерства игроков выше, чем в «Спартаке» «Спартак» проиграл «Браге» и не вышел в групповой этап Лиги Европы.

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о вылете команды из Лиги Европы после поражения от «Браги».

«Матч показал, что уровень мастерства футболистов «Браги» выше уровня игроков «Спартака», – приводит ТАСС слова Тихонова. – Хотя «Спартак» показал желание победить, но этого оказалось недостаточно.

Нельзя сказать, что «Брага» показала хорошую командную игру, просто португальцы отталкивались от результата первого матча, им было психологически легче».

Напомним, «Спартак» проиграл «Браге» (1:2) в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы на «Открытие Арене» в Москве. Единственный гол красно-белых забил полузащитник Зелимхан Бакаев.