Андрей Тихонов: В «Браге» уровень мастерства игроков выше, чем в «Спартаке»

«У меня не было конфликта с Хартли». Пелино – о прощании с «Авангардом» и новом сезонеТренер «Локомотива» Майк Пелино рассказал «Советскому спорту» о подготовке к новому сезону, а также о причинах ухода из «Авангарда».28.08.2019 13:00ХоккейКостяев Иван
Валиева упала, но Тутберидзе все равно выиграла. Новый сезон стартовалПервым этапом юниорского Гран-при открылся мировой сезон-2019/20. После короткой программы лидирует 13-летняя россиянка, но не Камила Валиева, а Майя Хромых.22.08.2019 21:47Фигурное катаниеТигай Лев
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019». 09.07.2019 16:45Фигурное катание
«Финал Кузнецовой – совсем не сенсация». Вера Звонарева – об итогах турнира в ЦинциннатиВ понедельник гостем пресс-центра «Советского спорта» стала экс-вторая ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады-2008 Вера Звонарева. 19.08.2019 20:04Теннис
Дьявол любит «Брагу». «Спартак» вылетел из Лиги ЕвропыВ очном противостоянии Португалия выбила российский клуб из Лиги Европы и получила отличную возможность обогнать нас в клубном рейтинге УЕФА.29.08.2019 22:12ФутболЗибрак Артем
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 8-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.29.08.2019 15:31ФутболБезъязычный Алексей
Дмитрий Пирог: Команда Ковалева качественно проанализировала ЯрдаБывший чемпион мира по версии WBO в среднем весе Дмитрий Пирог признался, что соперник Сергея Ковалева британец Энтони Ярд произвел на него приятное впечатление, несмотря на поражение нокаутом в 11-м раунде.25.08.2019 13:05БоксУсачев Владислав
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.21.03.2019 20:30БиатлонКузина Наталья
Серена опять разгромила Шарапову. Теперь Мария покинет топ-100 рейтингаГлавный матч первого дня, да и всей первой недели US Open, продлился чуть менее часа. 27.08.2019 06:58ТеннисМысин Николай
Эсекьель Понсе: Когда надо забивать четыре мяча, сложно что-то исправитьНападающий «Спартака» Эсекьель Понсе после поражения от «Браги» в ответном матче квалификационного раунда Лиги Европы подлился впечатлениями о игры.29.08.2019 23:48ФутболГригорьевская Юлия