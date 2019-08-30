Максим Деменко: «Краснодар» в любом случае должен выходить из группы Лиги Европы Жеребьевка группового этапа Лиги Европы пройдет в пятницу.

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко высказался о перспективах команды на групповом этапе Лиги Европы.

«В Лигу Европы могут попасть те клубы, которые в своих чемпионатах на данный момент находятся не на лидирующих позициях, но именно в еврокубках они могут показать добротный футбол и доставить много проблем, – приводит News.ru слова Деменко. – В любом случае, «Краснодар» обязан выходить из группы».

Напомним, «Краснодар» дважды проиграл «Олимпиакосу» (0:4, 1:2) в раунде плей-офф Лиги чемпионов и продолжит выступление в еврокубках в Лиге Европы.

Жеребьевка Лиги Европы пройдет 30 августа в Монако.