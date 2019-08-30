Андрей Ещенко: Поддержка – топ, за ошибки наказывают в футболе «Спартак» проиграл «Браге» и не вышел в групповой этап Лиги Европы.

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко подвел итоги ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы с «Брагой» (1:2) на «Открытие Арене» в Москве.

«Поддержка на трибунах – топ. За ошибки наказывают в футболе», – написал 35-летний игрок в инстаграме.

Напомним, в первом тайме дубль в ворота «Спартака» сделал полузащитника Рикарду Орта, который забил единственный гол в первом матче. В конце игры один ответный гол на счету полузащитника Зелимхана Бакаева.

Таким образом, «Спартак» не смог выйти в групповой этап Лиги Европы.

В своем следующем матче 1 сентября «Спартак» примет «Зенит» в восьмом туре премьер-лиги.