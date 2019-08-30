Роман Широков: «Спартак» сдулся в течение 10 минут Встреча прошла в Москве.

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Роман Широков прокомментировал поражение от «Браги» в ответном матче раунда плей-офф (1:2).

«Начали с места в карьер, но не забили первый же момент и сдулись в течение 10 минут.

Определенным игрокам не хватает мастерства, но не думаю, что это было критично. Как таковой игры нет у «Спартака», – сказал Широков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Первый матч, прошедший в Португалии, завершился поражением «Спартака» со счетом 0:1.