Роман Широков: «Спартак» сдулся в течение 10 минут

Кубок мэра. Крикунов дебютирует и побеждает«Динамо» во второй раз подряд завоевало Кубок мэра. Для главного тренера Владимира Крикунова премьера на московском турнире оказалась успешной. 25.08.2019 22:16ХоккейДомрачев Владислав
Российская супер-тройка. Как высоко поднимутся в этом году Медведев, Рублев и Хачанов?Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев за последний месяц на троих сыграли четыре финала, шесть раз побеждали соперников из топ-10 и в оптимальной форме подошли к US Open. Чего нам ждать от них дальше? 22.08.2019 19:30ТеннисМысин Николай
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.27.03.2019 09:00БиатлонВолохов Юрий
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.07.05.2019 13:00БиатлонТигай Лев
Старт настоящего фаворита. Медведев разгромил соперника в первом матче в Нью-ЙоркеЧемпион «Мастерса» в Цинциннати, пятая ракетка мира Даниил Медведев уверенно вышел во второй круг US Open. 26.08.2019 23:04ТеннисМысин Николай
Мария против Серены – уже в первом круге. Итоги жеребьевки US OpenЖеребьевка Открытого чемпионата США преподнесла нам несколько сюрпризов. 22.08.2019 21:13ТеннисМысин Николай
«Финал Кузнецовой – совсем не сенсация». Вера Звонарева – об итогах турнира в ЦинциннатиВ понедельник гостем пресс-центра «Советского спорта» стала экс-вторая ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады-2008 Вера Звонарева. 19.08.2019 20:04Теннис
Вот это поворот. Ковалев нокаутировал небитого британца (видео)Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79 кг) Сергей Ковалев отправил в нокаут небитого ранее британца Энтони Ярда.25.08.2019 01:44БоксУсачев Владислав
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью. 19.07.2019 10:30Фигурное катаниеВолохов Юрий, Ишмеева Неля
Дмитрий Радченко: «Зенит» должен бороться в группе за первое местоИзвестный в прошлом форвард «Зенита» и «Спартака» оценил итоги жеребьевки ЛЧ-2019/20 для российских клубов.29.08.2019 22:01ФутболАвгустин Александр