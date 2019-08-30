Йосуа Киммих: Радует, что в нашей группе оказался «Тоттенхэм» «Бавария» сыграет с финалистом Лиги чемпионов.

Защитник «Баварии» Йосуа Киммих высказался о соперниках, которых чемпионы Германии получили на групповом этапе Лиги чемпионов.

В четверг в Монако состоялась жеребьевка, по итогам которой «Бавария» попала в группу B с «Тоттенхэмом», «Олимпиакосом» и «Црвеной Звездой».

«Меня в первую очередь радует, что в нашей группе оказался финалист прошлого сезона, – приводит слова 24-летнего немца официальный сайт клуба. – Против «Тоттенхэма» мы должны будем доказать, что мы можем успешно выступать на международном уровне. Будучи «Баварией» мы должны ставить перед собой цель выйти из группы с первого места».

Напомним, в прошлом сезоне чемпионы Германии завершили выступлением в турнире в 1/8 финала после поражения от «Ливерпуля».

В первом туре 18 сентября «Бавария» сыграет дома с «Црвеной Звездой».