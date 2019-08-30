Луиш Каштру: Придется потратить часы, чтобы тщательно изучить соперников «Шахтера» Чемпион Украины сыграет с «Манчестер Сити», «Динамо» (Загреб) и «Аталантой».

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру высказался о соперниках команды на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Шахтер» попал в группу B вместе с «Манчестер Сити», «Динамо» (Загреб) и «Аталантой». В первом туре 18 сентября чемпион Украины сыграет с «Манчестер Сити» на стадионе «Металлист» в Харькове.

«Все три команды («Манчестер Сити», «Динамо» (Загреб) и «Аталанта») играют в разный футбол, – приводит слова португальца официальный сайт УЕФА. – Нам придется потратить часы, чтобы тщательно изучить их. Но я уверен, что и мы станем крепким орешком для наших соперников».

В прошлом сезоне «Шахтер» занял четвертое место на групповом этапе.