Сергей Семак: Против «Крыльев» «Спартак» смотрелся очень уверенно Накануне, 29 августа, красно-белые проиграли португальской «Браге» (1:2).

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы СМИ перед гостевым матчем против «Спартака». Встреча состоится 1 сентября и стартует в 19.00 по московскому времени.

«У нас нет существенного преимущества перед «Спартаком» из-за их графика. Мы тоже в прошлом сезоне играли в квалификации. Как показывает практика, место команды, которая играет много в этой части сезона, не зависит в конце сезона от этого.

Есть небольшой шанс, что Дриусси будет играть. Он проведет занятие в общей группе, а дальше будем смотреть по его самочувствию. В Лиге Европы на стадии квалификации хорошие команды, пройти не так просто, мы тоже с этим столкнулись.

Против «Крыльев» «Спартак» смотрелся очень уверенно. Тиль – хорошее приобретение, его позиция – одна из ключевых позиций на поле. Центр поля очень важен. С таким игроком игра становится разнообразнее. Тиль – игрок почти без слабых мест. Для любого тренера появление такого игрока, который может индивидуально решить, здорово.

Гол Жиго на контратаке в ворота ЦСКА – единичный случай. На стандартах он действительно здорово играет головой. Один из самых сильных игроков нашего чемпионата в единоборствах. Обращаем на это внимание», – цитирует Семака «Чемпионат».