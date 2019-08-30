Самедов – о поражении «Спартака»: Второй гол «Браги» стал приговором Первый поединок завершился в пользу португальцев (1:0).

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов не оставил без внимания вылет столичного клуба из Лиги Европы. Накануне, 29 августа, красно-белые проиграли «Браге» (1:2) в ответном матче раунда плей-офф.

«Все очень просто: в такой ситуации, когда получаешь такой гол, – это предопределяет все. Тем, более, что это случилось в концовке первого тайма.

В первой половине первого тайма в принципе создавали моменты, но, к сожалению, не удалось забить. Мало того, еще и второй пропустили. Это стало приговором.

Вылет из Лиги Европы – это не к лучшему. Не совсем понимаю, когда говорят, что такие вылеты из еврокубков – это к лучшему», – цитирует Самедова Sport24.ru.