Эль-Ненни близок к переходу в «Бешикташ» Об этом сообщает Goal.

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Полузащитник лондонского «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Согласно источнику, он станет игроком «Бешикташа» на правах годичной аренды. Отмечается, стороны договорились о переходе футболиста этим летом.

Также сообщается, что «Бешикташ» будет выплачивать половину его зарплаты. Напомним, в «Арсенале» египтянин получает 50 тысяч фунтов в неделю.

В минувшем сезоне АПЛ 27-летний полузащитник провел 8 матчей и не отметился голевыми действиями на поле.