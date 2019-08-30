Криштиану Роналду: Надеюсь, в этом году Лигу чемпионов выиграет «Ювентус» Чемпионы Италии сыграют в группе с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером».

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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал об уровне конкуренции в Лиге чемпионов.

«Какая команда не усиливалась в этом году? Все пытаются стать сильнее, чтобы победить, – приводит слова 34-летнего португальца официальный сайт УЕФА. – Надеюсь, в этот раз победит «Ювентус», но этот турнир выигрывать особенно сложно. Не всегда побеждает фаворит».

Напомним, по итогам жеребьевки, которая состоялась в четверг в Монако, «Ювентус» сыграет в группе D с «Атлетико», «Байером» и «Локомотивом».

В первом туре 18 сентября соперником чемпионов Италии станет «Атлетико», который они выбили из борьбы в 1/8 финала розыгрыша прошлого сезона.