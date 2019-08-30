Сульшер – о переходе Санчеса в «Интер»: Так будет лучше для него Чилиец покинул команду на правах годичной аренды.

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал отъезд в миланский «Интер» нападающего сборной Чили Алексиса Санчеса.

«Он должен был уйти. Санчес выступал за «МЮ» 18 месяцев, но у него ничего не получилось. Так будет лучше для него», – цитирует Сульшера Goal.com.

За полтора года в «МЮ» футболист провел 45 матчей, забил пять голов и сделал девять результативных передач.