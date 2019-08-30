Сульшер: Смоллингу понравится в Италии. «Рома» – большой клуб - Советский спорт
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30 августа 2019 14:03ФутболГичунцев Артур

Сульшер: Смоллингу понравится в Италии. «Рома» – большой клуб

Футболист сборной Англии отправится в серию А.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер сообщил о переходе защитника Криса Смоллинга в «Рому».

«Несколько дней назад нам поступило предложение от «Ромы». Мы все тщательно обсудили. В данный момент я не готов обещать Крису место в стартовом составе, поэтому он покинет команду.

Уверен, ему понравится в Италии. «Рома» – большой клуб. Не каждый англичанин может похвастаться опытом в серии А. Думаю, он вернется еще сильнее», – цитирует Сульшера Goal.

Напомним, 29-летний Смоллинг выступает за «МЮ» с 2010 года. На данный момент в его активе 323 матча. Добавим, что его контракт рассчитан до 2022 года.

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