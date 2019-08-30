Дмитрий Баринов: «Ювентус» и «Атлетико» не хотел больше всего «Локомотив» сыграет с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером».

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов подвел итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая в четверг прошла в Монако.

«Локомотив» попал в группу D с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером». В первом туре 18 сентября вице-чемпионы России сыграют в с «Байером» в Леверкузене.

«Ювентус» и «Атлетико» я не хотел больше всего, потому что они играют от обороны, – приводит слова 22-летнего игрока официальный сайт УЕФА. – Но именно эти команды нам и попались. Что делать – будем выходить и биться!»

Напомним, в прошлом сезоне «Локомотив» занял четвертое место в группе с «Порту», «Шальке» и «Галатасараем».