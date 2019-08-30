Азар признан лучшим игроком Лиги Европы в минувшем сезоне Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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Хавбек сборной Бельгии Эден Азар, выступавший в прошлом сезоне за лондонский «Челси», признан лучшим футболистом Лиги Европы.

Напомним, полузащитник помог «синим» выиграть турнир. Он провел 8 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи.

Этим летом Азар покинул английский клуб, подписав контракт с мадридским «Реалом».

Добавим, что в борьбе за этот приз он опередил форварда «Челси» Оливье Жиру, а также бывшего нападающего «Айнтрахта» Луку Йовича, который также перебрался в испанский клуб.