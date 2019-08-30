Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы В прошлом сезоне этот турнир выиграл лондонский «Челси».

Сегодня, 30 августа в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.

По ее итогам стало известно, что «Краснодар» сыграет с «Базелем» (Швейцария), «Хетафе» (Испания) и «Трабзонспором» (Турция), а московский ЦСКА – с «Лудогорецом» (Болгария), «Эспаньолом» (Испания) и «Ференцварошем» (Венгрия).

Полный результат жеребьевки выглядит следующим образом:

Группа А: «Севилья» (Испания), АПОЭЛ (Кипр), «Карабах» (Азербайджан), «Дюделанж» (Люксембург).

Группа B: «Динамо» Киев (Украина), «Копенгаген» (Дания), «Мальме» (Швеция), «Лугано» (Швейцария).

Группа C: «Базель» (Швейцария), «Краснодар» (Россия), «Хетафе» (Испания), «Трабзонспорт» (Турция).

Группа D: «Спортинг» (Португалия), ПСВ (Нидерланды), «Русенборг» (Норвегия), ЛАСК (Австрия).

Группа E: «Лацио» (Италия), «Селтик» (Шотландия), «Ренн» (Франция), ЧФР Клуж (Румыния).

Группа F: «Арсенал» Лондон (Англия), «Айнтрахт» (Германия), «Стандарт» (Бельгия), «Витория» (Португалия).

Группа G: «Порту» (Португалия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Рейнджерс» (Шотландия).

Группа H: ЦСКА (Россия), «Лудогорец» (Болгария), «Эспаньол» (Испания), «Ференцварош» (Венгрия).

Группа I: «Вольфсбург» (Германия), «Гент» (Бельгия), «Сент-Этьен» (Франция), «Александрия» (Украина).

Группа J: «Рома» (Италия), «Боруссия» Менхенгладбах (Германия), «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Вольфсбургер» (Австрия).

Группа K: «Бешикташ» (Турция), «Брага» (Португалия), «Вулверхэмптон» (Англия), «Слован» Братислава (Словакия).

Группа L: «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Астана» (Казахстан), «Партизан» (Сербия), АЗ Алкмаар (Нидерланды).

Матчи группового этапа пройдут 19 сентября, 3 октября, 24 октября, 7 ноября, 28 ноября и 12 декабря. Две лучшие команды выйдут в 1/16 финала. Финал Лиги Европы примет в нынешнем сезоне Гданьск. Игра состоится 27 мая.