Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы

Сегодня, 30 августа в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.
По ее итогам стало известно, что «Краснодар» сыграет с «Базелем» (Швейцария), «Хетафе» (Испания) и «Трабзонспором» (Турция), а московский ЦСКА – с «Лудогорецом» (Болгария), «Эспаньолом» (Испания) и «Ференцварошем» (Венгрия).
Полный результат жеребьевки выглядит следующим образом:
Группа А: «Севилья» (Испания), АПОЭЛ (Кипр), «Карабах» (Азербайджан), «Дюделанж» (Люксембург).
Группа B: «Динамо» Киев (Украина), «Копенгаген» (Дания), «Мальме» (Швеция), «Лугано» (Швейцария).
Группа C: «Базель» (Швейцария), «Краснодар» (Россия), «Хетафе» (Испания), «Трабзонспорт» (Турция).
Группа D: «Спортинг» (Португалия), ПСВ (Нидерланды), «Русенборг» (Норвегия), ЛАСК (Австрия).
Группа E: «Лацио» (Италия), «Селтик» (Шотландия), «Ренн» (Франция), ЧФР Клуж (Румыния).
Группа F: «Арсенал» Лондон (Англия), «Айнтрахт» (Германия), «Стандарт» (Бельгия), «Витория» (Португалия).
Группа G: «Порту» (Португалия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Рейнджерс» (Шотландия).
Группа H: ЦСКА (Россия), «Лудогорец» (Болгария), «Эспаньол» (Испания), «Ференцварош» (Венгрия).
Группа I: «Вольфсбург» (Германия), «Гент» (Бельгия), «Сент-Этьен» (Франция), «Александрия» (Украина).
Группа J: «Рома» (Италия), «Боруссия» Менхенгладбах (Германия), «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Вольфсбургер» (Австрия).
Группа K: «Бешикташ» (Турция), «Брага» (Португалия), «Вулверхэмптон» (Англия), «Слован» Братислава (Словакия).
Группа L: «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Астана» (Казахстан), «Партизан» (Сербия), АЗ Алкмаар (Нидерланды).
Матчи группового этапа пройдут 19 сентября, 3 октября, 24 октября, 7 ноября, 28 ноября и 12 декабря. Две лучшие команды выйдут в 1/16 финала. Финал Лиги Европы примет в нынешнем сезоне Гданьск. Игра состоится 27 мая.