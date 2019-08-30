Андрей Червиченко: Для «Краснодара» главный конкурент «Базель»

- У «Краснодара» нет духа победителей, какой уже выработался у ЦСКА. Причем по игре краснодарцы выглядят даже лучше армейцев, но, не в отрицательном значении этого слова, провинциальность и отсутствие духа победителей мешает им добиваться успехов в Европе. Вспомните, как они проиграли в прошлом году «Валенсии». Забрезжила впереди победа, и они задрожали. У меня есть хорошие знакомые, близкие к «Олимпиакосу». Так вот, «Олимпиакос» даже после 4:0 боялся ехать в Краснодар, опасаясь получить 5 голов.
И все равно, считаю, что группа проходная, а главным конкурентом для «Краснодара» будет «Базель».
В группу с «Краснодаром» попали – «Хетафе» (Испания), «Трабзонспор» (Турция) и «Базель» (Швейцария).
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