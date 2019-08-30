Андрей Червиченко: Для ЦСКА с его духом победителя, это проходная группа  

- В этой группе только «Эспаньол» может стать проблемой. Но у армейцев давно выработался дух победителя, чего нет у «Краснодара». Но проблемой относительной. У армейцев много атлетичных ребят, а с испанцами надо играть жестко. Думаю, все будет нормально. Ну а целом, группа, конечно, абсолютно проходная для ЦСКА.

Соперники ЦСКА по группе Лиги Европы - «Лудогорец» (Болгария), «Ференцварош» (Венгрия), «Эспаньол» (Испания).