Роман Бабаев: Из такой группы ЦСКА должен выходить

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы.
Напомним, по ее итогам стало известно, что красно-синие сыграют с «Лудогорцем» (Болгария), «Эспаньолом» (Испания) и «Ференцварошем» (Венгрия).
«Не сказал бы, что нам не повезло с командой из третьей корзины («Эспаньолом»). Абсолютно нормальная для нас жеребьевка, со всеми можно играть. Отнеслись к ней довольно спокойно. Думаю, что из такой группы должны выходить. Задача на Лигу Европы – как минимум выйти в плей-офф», – цитирует Бабаева Sport24.ru.
Матчи группового этапа пройдут 19 сентября, 3 октября, 24 октября, 7 ноября, 28 ноября и 12 декабря. Две лучшие команды выйдут в 1/16 финала. Финал Лиги Европы примет в нынешнем сезоне Гданьск. Игра состоится 27 мая.
Напомним, ЦСКА был посеян в первой корзине. Команда напрямую вышла в групповой этап Лиги чемпионов, заняв в прошлом сезоне четвертое место в премьер-лиге.