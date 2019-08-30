Роман Бабаев: Из такой группы ЦСКА должен выходить - Советский спорт
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30 августа 2019 16:09ФутболГичунцев Артур

Роман Бабаев: Из такой группы ЦСКА должен выходить

Сегодня, 30 августа, армейцы узнали соперников по Лиге Европы.

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

Напомним, по ее итогам стало известно, что красно-синие сыграют с «Лудогорцем» (Болгария), «Эспаньолом» (Испания) и «Ференцварошем» (Венгрия).

«Не сказал бы, что нам не повезло с командой из третьей корзины («Эспаньолом»). Абсолютно нормальная для нас жеребьевка, со всеми можно играть. Отнеслись к ней довольно спокойно. Думаю, что из такой группы должны выходить. Задача на Лигу Европы – как минимум выйти в плей-офф», – цитирует Бабаева Sport24.ru.

Матчи группового этапа пройдут 19 сентября, 3 октября, 24 октября, 7 ноября, 28 ноября и 12 декабря. Две лучшие команды выйдут в 1/16 финала. Финал Лиги Европы примет в нынешнем сезоне Гданьск. Игра состоится 27 мая.

Напомним, ЦСКА был посеян в первой корзине. Команда напрямую вышла в групповой этап Лиги чемпионов, заняв в прошлом сезоне четвертое место в премьер-лиге.

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