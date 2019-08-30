СМИ: «Зенит» больше не будет подписывать игроков этим летом - Советский спорт
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30 августа 2019 16:40ФутболГичунцев Артур

СМИ: «Зенит» больше не будет подписывать игроков этим летом

Такой информацией располагает издание «Спорт День за Днем».

Футбольный клуб «Зенит» досрочно прекратил трансферную компанию.

Согласно источнику, питерский клуб ни с кем не контактирует, хотя, планировал подписать нового защитника, а также игрока в центральную линию.

Отметим, что трансферное окно в России закроется 2 сентября.

Ранее «Зенит» пригласил двух бразильцев – защитника Дугласа Сантоса и форварда Малкома. В общей сложности сине-бело-голубые потратили на их приобретение 52 млн евро.

По слухам, питерцы интересовались защитником московского ЦСКА Марио Фернандесом, а также полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчуком.

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