СМИ: «Зенит» больше не будет подписывать игроков этим летом

Футбольный клуб «Зенит» досрочно прекратил трансферную компанию.
Согласно источнику, питерский клуб ни с кем не контактирует, хотя, планировал подписать нового защитника, а также игрока в центральную линию.
Отметим, что трансферное окно в России закроется 2 сентября.
Ранее «Зенит» пригласил двух бразильцев – защитника Дугласа Сантоса и форварда Малкома. В общей сложности сине-бело-голубые потратили на их приобретение 52 млн евро.
По слухам, питерцы интересовались защитником московского ЦСКА Марио Фернандесом, а также полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчуком.
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