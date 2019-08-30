«Оренбург» объявил о переходе белорусского голкипера (фото) В текущем сезоне команда Игоря Федотова занимает последнее, 16-е место в таблице РПЛ.

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Голкипер солигорского «Шахтера» Андрей Климович продолжит карьеру в чемпионате России. Сегодня, 30 августа, он подписал контракт с «Оренбургом» и будет выступать за новую команду под номером 38, о чем сообщает клубная пресс-служба.

В текущем сезоне 31-летний вратарь провел 26 матчей и пропустил 21 гол.

Ранее он выступал за минское «Динамо», «Барановичи», ровенский «Верес», брестское «Динамо» и «Гомель».

31 августа «Оренбург» проведет гостевой матч против «Уфы» в рамках 8-го тура РПЛ.