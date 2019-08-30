Гончаренко оценил соперников ЦСКА по групповому этапу Лиги Европы Армейцы вышли в элитный турнир, заняв 4-е место в РПЛ по итогам прошлого сезона.

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился эмоциями после окончания жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

Напомним, столичному клубу предстоят матчи с «Лудогорцем» (Болгария), «Эспаньолом» (Испания) и «Ференцварошем» (Венгрия).

«Эспаньол» не нуждается в представлении, это команда из сильного чемпионата, которая умеет контролировать мяч, организованно обороняется, быстро переходит из обороны в атаку. Нас ждут два сложных, но интересных матча. Такие тесты для молодых футболистов – то, что нам нужно.

Ситуация в «Лудогорце» мне тоже хорошо знакома, поскольку доводилось много общаться с его представителями. Клуб развивается в правильном направлении, в команде сейчас много бразильцев, поэтому их футбол будет чем-то напоминать тот, что исповедует «Эспаньол». На протяжении пяти-семи лет болгары играют как в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы, так и в квалификационных раундах, поэтому имеют серьезный опыт.

Как для «Лудогорца», так и для «Ференцвароша» матчи ЛЕ – самые важные в сезоне, потому что это тот случай, когда ты можешь себя показать. С венгерской командой тоже будет непросто, знаю, что в команде Сергея Реброва произошел ряд изменений. В футболе может быть всякое, но мы в любом случае должны нацеливать себя на выход из группы и ожидать следующей жеребьевки», – заявил Гончаренко клубной пресс-службе.

Матчи группового этапа пройдут 19 сентября, 3 октября, 24 октября, 7 ноября, 28 ноября и 12 декабря. Две лучшие команды выйдут в 1/16 финала. Финал Лиги Европы примет в нынешнем сезоне Гданьск. Игра состоится 27 мая.

Напомним, ЦСКА был посеян в первой корзине. Команда напрямую вышла в групповой этап Лиги чемпионов, заняв в прошлом сезоне четвертое место в премьер-лиге.