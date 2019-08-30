«Краснодар» начнет групповой этап Лиги Европы с матча против «Базеля» Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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Стало известно расписание матчей группового этапа с участием «Краснодара». Первую игру команда Сергея Матвеева проведет в гостях против швейцарского «Базеля». Встреча состоится 19 сентября.

Полное расписание выглядит следующим образом:

«Базель» – «Краснодар» – 19 сентября;

«Краснодар» – «Хетафе» – 3 октября;

«Трабзонспор» – «Краснодар» – 24 октября;

«Краснодар» – «Трабзонспор» – 7 ноября;

«Краснодар» – «Базель» – 28 ноября;

«Хетафе» – «Краснодар» – 12 декабря.

Напомним, «Краснодар» был посеян во второй корзине. Команда начала выступление в еврокубках с квалификации Лиги чемпионов, где прошла «Порту» (0:1, 3:2), но проиграла «Олимпиакосу» (0:4, 1:2).