Агент Мельгарехо: Лоренсо останется в «Спартаке» Ранее сообщалось, что игрок может перейти в казанский «Рубин». Также им интересовался «Ростов».

Хуан Апплеярд, агент полузащитника «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, прокомментировал слухи о возможном переходе в другую команду.

«Никаких новостей по поводу Лоренсо нет. Думаю, он останется в «Спартаке» как минимум до зимы, хотя, в ближайшие пару дней могут быть какие-то новости», – цитирует агента Sport24.ru.

Напомним, Мельгарехо перешел в «Спартак» из «Кубани» в январе 2016 года. 100-м для игрока стал матч пятого тура премьер-лиги с «Ахматом» (3:1), в котором он вышел на замену на 90-й минуте. В нынешнем сезоне Мельгарехо также сыграл в двух матчах с «Туном» (3:2, 2:1) в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

Контракт Мельгарехо со с московским клубом действует до 30 июня 2020 года.